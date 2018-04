Les rues autour du Manneken Pis bientôt sans voitures

À partir du 25 avril prochain, les rues autour du Manneken Pis et de la Vieille Halle aux Blés seront interdites de circulation, d’après une information de BX1 et de Belga.

C’est une décisions prise par la ville de Bruxelles et ce, à la demande des amis du Manneken Pis et en consultation avec les habitants et les commerçants.