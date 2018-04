Le conseiller communal molenbeekois Youssef Lakhloufi va à Forest

Le conseiller communal Youssef Lakhloufi démissionne du conseil communal de Molenbeek. Il a déménagé à Forest. « J’ai déménagé pour des raisons personnelles sur lesquelles je ne veux pas m’étendre dans la presse. Mais je souhaite toujours m’investir en politique. C’est une passion pour moi. Je remercie d’ailleurs tous les gens qui m’ont soutenu à Molenbeek ainsi que mes collègues de la majorité et de l’opposition. Même si cela n’a pas toujours été rose avec certains, je leur souhaite bonne chance pour la suite », nous confie Youssef Lakhloufi.

« À Forest, j’ai hésité entre DéFI et le MR mais mon choix se porte finalement pour le MR. Je n’ai pas encore pris ma carte de parti et je ne sais pas si je serai candidat. Mais je sais que je vais voter pour le MR. Si besoin, je reste à disposition. Mon choix va vers le MR car j’ai toujours été quelqu’un de droite et adepte du libéralisme social