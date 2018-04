Uccle: vers une majorité sans doute moins libérale

Absence de Reynders et De Decker, liste concurrence de Marc Cools, hausse éventuelle de DéFI et Ecolo. En octobre prochain, les libéraux n’auront plus de majorité absolue. Le jeu est plus ouvert que jamais à Uccle.

Uccle fait partie des communes bruxelloises où les résultats du scrutin d’octobre seront plus attendus qu’ailleurs. En cause : un jeu largement plus ouvert qu’en 2006. En effet, il est quasiment certain que le MR qui dispose actuellement d’une majorité absolue avec 21 sièges sur 41 perdra sa position monopolistique dans cette commune du sud.