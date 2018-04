Tubize bascule en D1 amateurs, l’Union se sauve

La rencontre de ce vendredi soir entre Tubize et l’Union pouvait être décisive dans la course au maintien. En cas de succès, les Unionistes assuraient en effet leur place en D1B et renvoyaient les Sang et Or en D1 amateurs. Et c’est ce scénario qui s’est produit!

