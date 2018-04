Marc Coucke: «Six fausses nouvelles sur une semaine, ça suffit»

Le nouveau président anderlechtois a tenu à démentir plusieurs rumeurs qui ont circulé dans les médias belges ces derniers jours.

Au moyen de son compte Twitter, Marc Coucke a balayé d’un revers de la main tout ce qui avait récemment pu se dire au sujet du Sporting d’Anderlecht. « Dury, Toon Mertens, Edmilson, Coucke doute de Hein, Engels, Perrigo. Six fausses nouvelles sur une semaine, ça suffit j’espère. On continue à travailler avec passion, discrétion et dignité. »