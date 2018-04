Yvan Mayeur délivre sa vérité sur l’affaire qui lui a coûté cher

Le risque d'averses locales augmentera sur la moitié sud du pays. Plus tard, des averses plus structurées se trouvant sur le nord de la France toucheront l'ouest de la Belgique. Un coup de tonnerre deviendra possible sur ces régions. À 18h, les températures varieront entre 14 et 18 degrés, sous un vent faible à modéré et variable.

17h 17°C 9 km/h 19h 15°C 13 km/h 21h 14°C 8 km/h