Un fauconneau est né à la Cathédrale des Saint-Michel-et-Gudule

En fin d'après-midi et en soirée, les averses plus structurées se trouvant sur le nord de la France remonteront lentement vers l'ouest de la Belgique. Un coup de tonnerre deviendra possible sur ces régions. À 20h, les températures varieront entre 11 et 15 degrés, sous un vent faible et variable.

20h 15°C 5 km/h 22h 13°C 10 km/h