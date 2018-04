Les Voisines vous proposent leurs délicieuses cocottes à Forest

Q uel couple ou membres d’une famille ne se sont jamais échangé vivement des mots ou même disputé à propos de la préparation des repas? Depuis un mois et demi, Pascale Paëz et Caroline Ratz ont lancé un concept original: «Les Voisines en font toute une cocotte». Une formule qui allie authenticité, praticité et qui ravira les amateurs de cuisine familiale.

Le mois dernier, nous vous parlions du succès des box-repas de la société bruxellloise Noodshop. Ce mois-ci, pleins feux sur un concept fraîchement sorti au rayon culinaire : celui des « Voisines en font toute une cocotte ». Derrière ce chouette nom se cachent Pascale Paëz et Caroline Ratz, deux fans de cuisine attentives à la provenance des aliments qu’elles utilisent. «