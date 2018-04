Un mémorandum sur le logement à Molenbeek

Depuis de nombreuses années, la Maison de Quartier Bonnevie et l’asbl La Rue sont actives dans le domaine du logement. Leur travail consiste en priorité à soutenir et défendre les intérêts des locataires et des propriétaires les plus fragilisés.

Depuis, l’an 2000 à chaque élection communale, les deux associations rédigent un Mémorandum pour le droit au logement à Molenbeek. Le jeudi 26 avril 2018, elles présenteront publiquement ce document en présence des représentants de chaque parti démocratique candidats aux prochaines élections communales.