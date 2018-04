Koekelberg recherche des candidats pour une commission mobilité

Infrastructures cyclistes, marquages et tracés, arceaux et mobilier destinés aux 2 roues… Pour encourager la pratique du vélo et l’ancrer dans une politique cohérente, la commune de Koekelberg a mené, en partenariat avec la Région et les asbl Pro Vélo et Tridée, un audit qui a débouché sur 76 recommandations, dont certaines ont déjà pu aboutir.

Pour développer les autres recommandations, la commune de Koekelberg a créé une commission consultative. «