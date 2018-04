Avis de recherche: Inge Meirlaen a disparu à Grimbergen

Un avis de recherche a été lancé, samedi, par la police fédérale concernant Inge Meirlaen, une femme âgée de 50 ans. Celle-ci n’a plus donné signe de vie depuis le 9 avril dernier, alors qu’elle venait de quitter l’hôpital Sint Alexius situé à Grimbergen.

