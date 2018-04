La créatrice bruxelloise My Yuen ouvre son magasin pour enfants

Une créatrice engagée dans le commerce équitable, des articles locaux et une confection artisanale, c’est avec passion que My Yuen fonde le Tatamy Kids Store. Sa boutique, située rue Gray à Etterbeek, propose des vêtements pour enfants de sa collection.

My Yuen, la fondatrice du Tatamy Kids Store a toujours grandi dans l’univers coloré du textile et de la création de pièces uniques. Sur les traces de son papa couturier, My Yuen est aujourd’hui la créatrice de la marque pour enfants Tatamy et de son magasin Tatamy Kids Store. «