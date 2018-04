«Le titre? On y verra plus clair en fin de semaine»

L’entraîneur du Sporting d’Anderlecht était très content de la prestation de ses joueurs mais également… du VAR venu à la rescousse des Mauves sur l’égalisation de Diaby finalement annulée.

Hein Vanhaezebrouck ne veut pas encore parler de titre, estimant que la semaine à venir sera bien plus facile pour Bruges, qui joue deux fois à domicile (contre Charleroi et le Standard), que pour Anderlecht qui se déplacera au Standard et à Genk.