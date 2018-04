Communales 2018: Michèle Carthé, seule contre tous à Ganshoren

En début de nuit, le ciel sera souvent très nuageux avec quelques faibles pluies ou averses sur l'ouest et quelques averses locales dans l'est. Lorsque cette perturbation affaiblie se déplacera vers le nord-est, elle perdra de son activité et dans l'est le temps pourra rester généralement sec. Plus tard dans la nuit, le temps redeviendra pratiquement sec avec de larges éclaircies à partir du sud-ouest. Minima de 5 à 10 degrés.