RWDM: un groupe triste du départ de Drazen Brncic

Ce mercredi soir à 19h30, le RWDM dispute un match amical sur le terrain de Diegem. Une première rencontre sans Drazen Brncic sur le petit banc après l’annonce de la fin de sa collaboration avec le club ce lundi. Pour le groupe molenbeekois, la nouvelle a eu l’effet d’une surprise surtout pour les anciens qui ont travaillé avec l’entraîneur belgo-croate depuis son arrivée au stade Edmond Machtens en novembre 2016.

« C’est un peu bizarre de ne plus le voir avec nous surtout que nous l’avons côtoyé au quotidien durant trois saisons. Cela nous a mis un petit coup sur la tête surtout pour les plus anciens du groupe. Seulement, cela fait partie d’une carrière et nous devons nous remettre au travail car c’est le club qui prime », explique Anthony Cabeke, le capitaine molenbeekois.