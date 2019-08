Un ancien coéquipier de Samir Nasri tacle le joueur d’Anderlecht

Emmanuel Frimpong, ancien joueur d’Arsenal, s’en prend à Samir Nasri, l’actuel joueur du Sporting d’Anderlecht.

Si le football est avant tout un vecteur de rencontres et d’émotions, il peut aussi créer des relations plus tendues entre certains acteurs. C’est le cas notamment d’Emmanuel Frimpong et de Samir Nasri, qui se sont connus en 2011 sous la vareuse d’Arsenal.