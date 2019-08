Nouvelle vie pour des bureaux vides de la place Flagey

D es bureaux vides de la société BinHome, situés sur la place Flagey, sont réquisitionnés par l’ASBL Communa qui y installe un espace temporaire de rencontre intergénérationnel entre petits et grands de novembre 2019 à décembre 2020.

L’ASBL Communa a pour projet de réhabiliter des bureaux vides de la place Flagey dans le bâtiment voisin de la librairie Flagey pour une période temporaire d’un peu plus d’un an. « Ce sont les anciens bureaux de la société BinHome, au coin de la place Flagey et de la rue des Cygnes », explique Sam Rosenzweig, responsable du financement chez Communa.