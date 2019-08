Trucs et astuces pour une rentrée zéro déchet à Bruxelles

Gourdes en aluminium, bento box pour les tartines, stylos recyclés… on vous indique comment réussir à créer le minimum de déchet lorsque vous vous préparez pour la rentrée.

Les vacances se terminent et le calendrier nous montre que dans quelques jours nous serons déjà en septembre, cela veut dire seulement une chose : la rentrée approche. Afin de vous aider à réduire les déchets produits lorsqu’on prépare le retour à l’école, on vous propose quelques conseils et bonnes adresses pour réussir une rentrée zéro déchets, ou presque !