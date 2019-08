Travaux pour un quartier plus vert à Forest

Des travaux de réaménagement ont débuté le lundi 19 août à Forest, dans les avenues Kersbeek (du parc Jacques Brel à l’avenue du Bempt), de la Verrerie (de l’avenue des Familles au square du Bia Bouquet inclus) et de l’avenue du Bempt. Les objectifs de ces travaux sont d’offrir aux riverains «un espace de vie plus vert, avec une meilleure gestion de l’eau et des aménagements davantage appropriés à la réalité du quartier», indique la commune.

Jusqu’à présent, ces avenues souffraient de trottoirs vétustes et d’un stationnement peu organisé. Différents agencements vont être effectués pour résoudre ces problèmes : installation de casse-vitesse, élargissement des trottoirs, réévaluation de la largeur de la chaussée, repositionnement des zones de stationnement, création de pistes cyclables et installations d’arceaux vélos…