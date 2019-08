La Nuit des chauves-souris se déroulera les 24 et 31 août

La Nuit européenne des chauves-souris se déroulera ce week-end et le suivant à Bruxelles, pour sa 23e édition. Organisé par Natagora, son équivalent flamand Natuurpunt et Bruxelles Environnement, l’évènement vise à sensibiliser le grand public et à découvrir ces petits mammifères ailés bien utiles pour l’environnement mais dont les populations sont fragilisées en Europe par l’urbanisation, la dévégétalisation, la construction et la pollution lumineuse.

Rien qu’en région bruxelloise, on recense pas moins de 19 espèces différentes de chauves-souris, rappelle-t-on. Il sera possible d’aller à leur découverte le 24 août, à l’occasion d’une «Fête des chauves-souris» au Rouge-Cloître à Auderghem ainsi que le 31 août, au Domaine des Silex à Watermael-Boitsfort.