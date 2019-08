Teeqzy, le roi belge de Fortnite: «Je joue de 14h à minuit»

Le pseudo « Teeqzy » : « J’ai tapé des lettres au hasard sur le clavier et cela sonnait bien ». - DR

Klaivert Dervishi, alias Teeqzy, est probablement le Belge le plus connu parmi les enfants âgés entre 8 et 18 ans. Avec plus d’un million de followers sur Youtube, le jeune Bruxellois de 18 ans vit de sa passion: Fortnite. Samedi, vous pourrez le rencontrer à Walibi!