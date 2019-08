C haque semaine, la rédaction de La Capitale sélectionne pour vous une série d’activités et de sorties à réaliser durant le week-end pour tous types de publics. Et pour cette fin de semaine, les festivals prennent d’assaut le cœur de la ville avec une idée en tête: faire vibrer les Bruxellois.

1 Théâtres Nomades : le festival des arts scéniques au cœur de Bruxelles