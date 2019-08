700 personnes participent à «un apéro engagé» rue de la Loi

Selon l’estimation des organisateurs, environ 700 personnes ont pris part jeudi entre 18H00 et 22H00, à un apéro urbain engagé au milieu de la rue de la Loi à Bruxelles, organisé par le groupe citoyen Bruxsel’Air, le mouvement Critical Mass et l’association de cyclistes GRACQ. Les participants dénoncent la pollution de l’air et appellent le nouveau gouvernement bruxellois à tester une circulation à 3 bandes au lieu de 4 sur cette artère majeure de Bruxelles.

La présence de la ministre bruxelloise de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière Elke Van Den Brandt, du ministre chargé de la Transition climatique, de l’Environnement, de l’Energie et de la Démocratie participative Alain Maron ou encore du ministre des Finances, du Budget et de l’Image de Bruxelles Sven Gatz ont notamment été signalées par les organisateurs.