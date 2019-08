Trois personnes arrêtées prostitution et trafic de drogue

La police a démantelé mercredi à Etterbeek une organisation active dans l’exploitation de la débauche d’autrui et le trafic de drogue, selon le parquet de Bruxelles, qui confirme une information de RTL et de la VRT. Trois personnes ont été interpellées et placées sous mandat d’arrêt.

«La police a reçu, début mars dernier, des informations selon lesquelles des faits de traite des êtres humains et de prostitution se déroulaient dans un bâtiment situé à Etterbeek», a déclaré vendredi Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles.