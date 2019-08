Un bus autonome en test sur le campus de la VUB à Jette

U ne navette autonome traverse à présent le campus universitaire de la VUB à Jette. Elle fait partie d’un processus d’expérimentation en laboratoire vivant qui veut développer la mobilité durable dans la capitale belge. En novembre, elle sera également accessible aux patients et visiteurs de l’hôpital UZ de Jette.

Un nouveau projet pilote vient d’être lancé sur le campus universitaire de la VUB à Jette. Celui d’une navette automatisée, autrement dit sans chauffeur, qui a réalisé son tout premier trajet le vendredi 23 août. La Capitale a testé pour vous ce nouveau véhicule étonnant et futuriste. Il a pour but d’étudier la relation entre l’homme et la machine.