Football féminin: le White Star entame une nouvelle ère

Samedi, le Fémina White Star a lancé sa nouvelle saison. À sa tête, on ne retrouve plus Tamara Cassimon mais bien Audrey Demoustier, jeune retraitée. Championnat la saison dernière en D1 avec le club en tant que numéro 10, elle relève un nouveau défi et découvre un nouveau monde sur le petit banc.

Changement de costume mais pas de passion pour Audrey Demoustier. Du haut de ses 34 ans, la milieu de terrain belge qui avait pris sa retraite en fin de saison dernière au terme du titre conquis en D1 avec le Fémina White Star, se retrouve désormais aux commandes de l’équipe première du club étoilé. Une reconversion éclair pour une joueuse qui a marqué son époque.