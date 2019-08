Hello Summer a réussi à remplacer Bruxelles-Les-Bains cet été

Concerts, danses, ateliers, tournois sportifs: durant un mois, Bruxelles a vibré au rythme du Hello Summer. Ce dimanche 25 août, La Capitale s’est rendue au square du Prince Léopold pour assister une dernière journée à cet événement haut en couleur.

Un mois après son lancement, le Hello Summer touche déjà à sa fin. Organisée par la Ville de Bruxelles, cette formule originale présentée sous forme de pop-ups est la suite logique de Bruxelles-les-Bains. À cause des travaux, l’événement n’avait pas pu se renouveler le long du canal. Son but ? Redynamiser des quartiers avec peu voire pas du tout de passage.