Jazz: «Les Lundis d’Hortense» dans 8 nouveaux lieux bruxellois

L’association «Les Lundis d’Hortense», désormais quadragénaire et qui compte parmi les acteurs de référence dans le monde du jazz belge, a adopté un nouveau logo, un nouvelle identité visuelle et un nouveau site afin de mettre en lumière ses nouvelles collaborations et activités, annonce l’association. Pour marquer ce renouveau, l’association organise le 31 août, au ViaVia à Bruxelles, une journée de présentation avec, dès 16h, du jazz pour les enfants et, par la suite, à 20h, un concert donné par le trio du guitariste Julien Tassin avant que ne se produise, à 21h30, le batteur Stéphane Galland &(the mystery of) Kem.

Les Lundis d’Hortense ambitionne la mise en réseau des acteurs culturels de la Fédérations Wallonie-Bruxelles, quels que soient leur champ d’action (centres culturels, clubs, salles de spectacle) et cela autour d’un projet commun de promotion et de diffusion du jazz belge.