La refonte du réseau bus de la Stib se poursuit

Réorganisation de lignes, renforts, prolongement… la rentrée marque la mise en œuvre d’une phase importante du Plan Directeur Bus de la Stib, qui vise à refondre totalement le réseau de bus à Bruxelles. Des changements qui s’appliqueront dès le 31 août, a annoncé lundi la société de transport depuis le nouveau dépôt Marly (Neder-Over-Heembeek).

De nouveaux quartiers sortent de terre, des entreprises s’implantent dans la capitale, de plus en plus d’infrastructures (scolaires, sportives…) sont créées, la croissance démographique est galopante et la fréquentation des transports publics augmente constamment ces dernières années. Autant d’évolutions qui amènent de nouveaux besoins en matière de mobilité.