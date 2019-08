Environ 500 personnes ont manifesté à Bruxelles

Environ 500 personnes, selon l’estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, ont manifesté lundi entre 11h00 et 14h30, devant l’ambassade du Brésil à Bruxelles, pour dénoncer les incendies volontaires qui détruisent l’Amazonie.

Des danseuses brésiliennes, des musiciens et de multiples banderoles et pancartes portant des messages tels que «Stop burning the Amazon» ou «Mettons le feu au capitalisme» coloraient la manifestation.