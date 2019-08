D3A: Vincent George a enfin vu le bout du tunnel

Cela faisait un bail qu’on n’avait plus vu Vincent George sur les terrains. Ce samedi soir, pour la première de Kosova Schaerbeek à Pays Vert, le milieu de terrain a mis fin à une période de plus d’un an et demi de disette.

Le joueur schaerbeekois, bien connu du côté de Ganshoren et de Waterloo, s’était blessé gravement au genou en décembre 2017, lorsqu’il évoluait chez les Lions. Transféré durant l’été 2018 à Deux-Acren, il n’aura pas joué un seul match avec les Hennuyers la saison dernière, insuffisamment remis de sa blessure.