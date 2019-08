Changements importants sur le réseau Stib dès ce 31 août

Face à la croissance démographique et la construction de nouveaux quartiers, le réseau Stib s’adapte et lance son nouveau Plan Bus. Dès le 31 août, les Bruxellois assisteront à une phase de restructuration sur l’ensemble du réseau de transports. Parmi les 50 lignes de bus, 30 vont subir des modifications et trois seront supprimées.

« La Stib est un partenaire très important. On veut changer la qualité de vie des Bruxellois et rendre les transports en commun plus agréables et efficaces », déclare Elke Van den Brandt, ministre Groen de la mobilité. « Étant donné que la demande ne cesse d’augmenter, le bus apparaît comme une alternative évidente pour se déplacer en ville »,