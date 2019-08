Anderlecht: Nantes, le Moyen-Orient ou l’Olympiacos pour Trebel

Le milieu de terrain français devrait très rapidement quitter le Sporting d’Anderlecht, où Vincent Kompany ne compte pas sur lui.

À l’instar de Sandler et de Chipciu, Adrien Trebel était à l’entraînement du Sporting ce lundi. Normalement, l’une des dernières apparitions du Français avec l’équipement bruxellois cette saison. « On essaie de voir si on peut trouver une solution pour qu’il joue ailleurs », a indiqué Michael Verschueren après le tirage au sort de la Coupe de Belgique.