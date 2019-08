Dans le dernier journal communal de Schaerbeek, la locale cdH (opposition) a choisi de souhaiter la bienvenue à la bourgmestre faisant fonction Cécile Jodogne (DéFI) tout en pointant du doigt le bilan, qu’ils jugent insatisfaisant, de Bernard Clerfayt.

« Les chantiers ne manquent pas et beaucoup ont prix du retard, Monsieur Clerfayt et certains de ses collègues ayant été plus occupés ces 9 derniers mois par la campagne électorale régionale que par la gestion de notre commune ».