Le CA de l’Union s’élargit de deux nouveaux membres

Daniel Spreutels et Jenny Grower rejoignent le Conseil d’administration de l’Union. Celui-ci passe donc de cinq à sept membres.

Daniel Spreutels, l’ancien avocat d’Anderlecht, et Jenny Grower ont été cooptés par le CA et rejoignent Alex Muzio, le président, Paul Mullen, Ruud Kerpen, Jean-Marie Philips et Philippe Bormans, le CEO.