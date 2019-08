Des écoles bruxelloises se lancent dans un projet zéro déchet

Vingt-neuf écoles bruxelloises se lanceront dès la rentrée de septembre dans un projet zéro déchet, annonce mardi Bruxelles Environnement, qui leur apportera un accompagnement. Enseignants, enfants et même parents d’élèves seront invités à trier et récupérer au maximum.

« La rentrée des classes est l’occasion d’agir pour l’environnement et de montrer aux plus jeunes qu’il est possible de changer nos habitudes de consommations », explique Bruxelles Environnement. « Cela fait plus de 20 ans que la Région bruxelloise, avec le soutien de certaines directions d’école proposent des listes d’achats dits ’écologiques’.