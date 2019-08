Solidair’prêt: la prêterie du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe

Un comité citoyen d’usagers au sein du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe a mis en place une prêterie c’est-à-dire un local où l’on peut venir emprunter du matériel tel qu’un appareil à raclette, une machine à coudre, un coffret à outils, un robot multifonction ou encore des flûtes à champagne.

La prêterie, baptisée « Solidair’prêt », est la première du genre pour un CPAS bruxellois. En effet, ce projet a été construit de manière participative et est géré avec des bénéficiaires du CPAS. Ce service de prêt est ouvert à toutes les personnes qui habitent à Berchem-Sainte-Agathe. Une cotisation de 10 euros par famille et par an est demandée.