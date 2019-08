Des cours de récréation apaisées dans les écoles d’Auderghem

La commune d'Auderghem a mis en place des cours de récréation apaisées. Elles sont spécialement aménagées pour prévenir des conflits et du harcèlement entre élèves. Elles permettent aussi de verduriser les espaces de vie des écoliers. En tant que lieux de socialisation, elles peuvent parfois être un espace de création de conflit, à l’abri des regards des enseignants, des éducateurs et des parents.

La commune a donc mis en place un plan pour diviser en plusieurs zones les cours de récréation. Elles sont à présent délimitées en 4 zones : la zone ballon, la zone jeux sans ballon, la zone calme et la zone interdite. L’objectif est essentiellement d’éviter les conflits de territoire.