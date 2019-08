Jette: une app pour communiquer entre les écoles et les parents

Pour la rentrée scolaire, la commune de Jette va utiliser l’application Konecto pour améliorer la communication entre les écoles communales et les parents. Fini donc les papiers retrouvés au fond du cartable deux semaines plus tard. Explications.

Alors qu’il n’y a plus que quelques dodos avant la rentrée scolaire, la commune de Jette est en train de former ses directions d’école et ses enseignants à l’utilisation d’une application appelée Konecto. À partir du 1er octobre, les communications entre les enseignants et les parents ne se feront plus que par cette application ou par e-mail pour les parents qui ne disposent pas de smartphone.