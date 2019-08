P2A: le FSI Berchem a digéré sa déception

Dans la plupart des régions : Nébulosité abondante avec encore un peu de pluie par endroits. Le temps redeviendra plus sec à partir de l'ouest. Le nord-est du pays : Les dernières averses orageuses s'évacuent vers les Pays-Bas et l'Allemagne. Le temps redeviendra plus sec mais une petite averse reste possible.

06h 18°C 4 km/h 08h 18°C 9 km/h 10h 20°C 18 km/h 12h 22°C 19 km/h 14h 23°C 17 km/h 16h 24°C 14 km/h 18h 23°C 12 km/h 20h 21°C 6 km/h 22h 17°C 8 km/h