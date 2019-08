L’union des travailleurs du sexe ouvre un local rue d’Aerschot

Lancée en 2015, Utsopi (pour Union des travailleurs et travailleuses du sexe organisés pour l’indépendance) développe de plus en plus ses activités d’aide et de soutien aux personnes prostituées. En octobre, elle inaugurera officiellement un local rue d’Aerschot.

À sa naissance en décembre 2015, Utsopi était un collectif regroupant quelques personnes autour d’une idée : défendre et soutenir les travailleurs du sexe (TDS), s’organiser entre personnes concernées. Une première du genre à Bruxelles, alors que des syndicats similaires existaient déjà dans des pays voisins (le plus connu étant sûrement le Strass, en France).