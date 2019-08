Insécurité dans le quartier Nord: «c’est le nouveau Bronx»

Alors qu’un nombre de plus en plus important de voix s’élèvent pour dénoncer une dégradation de la sécurité et de la qualité de vie dans le quartier Nord côté Saint-Josse, que ce soient des habitants, des commerçants ou encore des travailleuses du sexe dans les vitrines du quartier, l’opposition Ecolo-Groen interpelle une nouvelle fois la majorité socialiste tennoodoise à ce sujet.

Pascal Lemaire, conseiller communal et habitant du quartier, va ce mercredi soir interpeller le bourgmestre Emir Kir et son collège, demandant si le quartier Nord ne serait pas devenu le nouveau Bronx.