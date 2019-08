Nacer Chadli: Liégeois de cœur, Mauve de raison

L’exil aura duré 14 ans. Le temps pour Nacer Chadli de s’imposer durablement en Premier League et de s’inscrire comme l’un des plus fameux échecs de l’Académie Robert Louis-Dreyfus, incapable de détecter, au mitan des années 2000, tout le potentiel d’un gamin de 15 ans qui flirte aujourd’hui avec les soixante caps (56) en équipe nationale. Et retrouvera son club de cœur ce dimanche pour la première fois.