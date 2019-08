Taxation kilométrique à Bruxelles: «D’abord parler»

La secrétaire d’Etat bruxelloise chargée de la transition économique et de la recherche, Barbara Trachte (Ecolo), s’est montrée jeudi moins radicale que sa collègue de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), quant à l’instauration d’une taxation kilométrique intelligente en solo par la Région bruxelloise, en insistant sur la nécessité de «d’abord parler avec les autres Régions».

« Le gouvernement bruxellois (investi le 20 juillet dernier par le parlement régional et composé des familles socialistes et écologistes, de DéFI et de l’Open Vld) entend prendre les choses en main » à propos de la taxation kilométrique intelligente, a affirmé Mme Trachte lors de l’émission matin Première de la RTBF-radio.