Un Colruyt supplémentaire et temporaire à Auderghem

Au sud du sillon Sambre et Meuse : Partiellement à parfois très nuageux avec risque de quelques averses locales. Dans l'ouest et le centre du pays : Nébulosité variable avec des éclaircies graduellement de plus en plus larges. Dans la région côtière : Temps sec et ensoleillé.

15h 22°C 12 km/h 17h 24°C 11 km/h 19h 22°C 10 km/h 21h 17°C 8 km/h