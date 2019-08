Le projet de quartier durable Petite Ile/Citygate II a un pilote

Un nouveau quartier durable de près de 75.000 m2 de logements sociaux et conventionnés, d’écoles, et d’espaces réservés à des activités économiques commencera à sortir de terre d’ici quatre ans dans le périmètre du Plan Canal, à Anderlecht. La Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB) et citydev.brussels ont annoncé jeudi l’attribution du marché d’auteur de projet «Petite île/ Citygate II» à l’association momentanée internationale de bureaux internationaux SBa (Sergison Bates architects)/KSA (Korteknie Stuhlmacher Architecten)/AHA (Aurélie Hachez Architecte)/noA (noAarchitecten).

Y sont également associés, BOOM Landscape, Group D, Détang Engineering, Antea Group, Daidalos Peutz et Codives. L’annonce a eu lieu en présence des autorités communales anderlechtoises et de la nouvelle secrétaire d’Etat au Logement de la Région bruxelloise Nawal Ben Hamou (PS).