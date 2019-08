DéFI contre l’aménagement test du carrefour Kersbeek à Forest

Un aménagement test de la circulation est réalisé au croisement entre l’avenue Kersbeek et Général Dumonceau dans la commune de Forest depuis le 19 août dernier. Il a pour objectif de réduire le trafic, de réduire la vitesse des véhicules, et donc d’améliorer la qualité de l’air. Ce dispositif s’inscrit dans le plan régional de mobilité «Good Move».

Il y aura donc une fermeture au niveau de la place au croisement des deux avenues avec des bacs à plantes et des potelets réfléchissants. Il n’est donc plus possible de tourner à gauche dans Kersbeek en venant de l’avenue de Fléron. L’avenue Kersbeek devient à sens unique jusqu’à l’avenue Stuart Merrill. Le test va durer 6 mois.