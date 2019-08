Un deuxième bar de lancer de hache vient d’ouvrir ses portes à Ixelles, rue de Stassart. Son nom ? Tomahawk Axe du nom d’une petite hache amérindienne à manche droit.

Le principe est simple. C’est comme un jeu de fléchettes mais avec des petites haches.

Les créateurs de l’établissement ont souhaité un lieu à l’esprit californien et décale en plein cœur de Bruxelles. L’accueil est relax et attentionné. En deux lancés, vous pouvez profiter d’un soft drink et de pop-corn et vous reposez dans l’espace détente.