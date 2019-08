Ce qu’on ne dit pas sur les expulsions domiciliaires

Il y a dix mois, Lorne Walters, 73 ans, était expulsé de son logement. Depuis, il est logé temporairement chez des proches et doit bouger régulièrement. En racontant son histoire, il veut pointer du doigt un problème plus global. Car suite à une expulsion, il ne s’agit pas seulement de retrouver un toit. D’autres difficultés surviennent: affaires abîmées ou jetées sans son accord, perte de contact avec son entourage… «C’est inhumain et cruel», dénonce le pensionné.

Le mercredi 17 octobre 2018 au matin, Lorne Walters, pensionné de 73 ans, était expulsé de son logement à Etterbeek (rappel des faits ci-dessous). Une expérience traumatisante, que La Capitale avait relatée dans ses pages. Mais ce n’était que le début. Plus de dix mois plus tard, Lorne est toujours dans la tourmente et souhaite témoigner pour alerter l’opinion sur les expulsions en général.