Verdurisons les pourtours du palais de justice !

Embellir Bruxelles aimerait que les pourtours du palais de justice soient réaménagés en espaces verts. Il y a plus d’un an, on apprenait par le ministre de tutelle de la Régie des bâtiments de l’époque, la restauration des façades et que les réaménagements des environs immédiats du palais allaient entraîner la suppression des emplacements de parkings situés sur ses rampes d’accès. Ce point reste cependant pour l’instant en suspens. Selon Embellir Bruxelles, la plantation de buissons et d’espaces verts serait bénéfique pour les riverains.

« Les habitants de ce quartier peu vert en profiteraient », s’enthousiasme Embellir Bruxelles.